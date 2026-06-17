Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
828
Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт
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Клубника – идеальная ягода для приготовления вкусных десертов, а также салатов и напитков. Стоит отметить, что клубника хорошо сочетается со сметаной, желе, печеньем. 

Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта с клубникой, сыром и желатином.

Ингредиенты:

  • клубника (или любые ягоды или фрукты) 400-500 г
  • молоко 200 мл
  • творог 400 г
  • сахар 120 г
  • желатин 15 г + 90 мл воды
  • ванилин или ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Клубнику (можно выбрать другие ягоды и фрукты) нарезать небольшими кубиками. Желатин залить водой, оставить набухать.

Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт

2. В миску переложить творог, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар и взбить всё блендером до однородной массы.

Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт

3. Желатин растопить на паровой бане или в микроволновой печи импульсами по 30 секунд. Влить в творожную массу и снова взбить блендером. Добавить клубнику и перемешать все ложкой.

Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт

4. Форму обернуть пищевой пленкой, выложить творожную массу, разровнять сверху ложкой и накрыть сверху пищевой пленкой вплотную. Поставить в холодильник до готовности.

Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт

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