Тредновый клубничный десерт со сметаной: вкуснее за любой торт
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Клубника – идеальная ягода для приготовления вкусных десертов, а также салатов и напитков. Стоит отметить, что клубника хорошо сочетается со сметаной, желе, печеньем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта с клубникой, сыром и желатином.
Ингредиенты:
- клубника (или любые ягоды или фрукты) 400-500 г
- молоко 200 мл
- творог 400 г
- сахар 120 г
- желатин 15 г + 90 мл воды
- ванилин или ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Клубнику (можно выбрать другие ягоды и фрукты) нарезать небольшими кубиками. Желатин залить водой, оставить набухать.
2. В миску переложить творог, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар и взбить всё блендером до однородной массы.
3. Желатин растопить на паровой бане или в микроволновой печи импульсами по 30 секунд. Влить в творожную массу и снова взбить блендером. Добавить клубнику и перемешать все ложкой.
4. Форму обернуть пищевой пленкой, выложить творожную массу, разровнять сверху ложкой и накрыть сверху пищевой пленкой вплотную. Поставить в холодильник до готовности.
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