Клубника – идеальная ягода для приготовления вкусных десертов, а также салатов и напитков. Стоит отметить, что клубника хорошо сочетается со сметаной, желе, печеньем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта с клубникой, сыром и желатином.

Ингредиенты:

клубника (или любые ягоды или фрукты) 400-500 г

молоко 200 мл

творог 400 г

сахар 120 г

желатин 15 г + 90 мл воды

ванилин или ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Клубнику (можно выбрать другие ягоды и фрукты) нарезать небольшими кубиками. Желатин залить водой, оставить набухать.

2. В миску переложить творог, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар и взбить всё блендером до однородной массы.

3. Желатин растопить на паровой бане или в микроволновой печи импульсами по 30 секунд. Влить в творожную массу и снова взбить блендером. Добавить клубнику и перемешать все ложкой.

4. Форму обернуть пищевой пленкой, выложить творожную массу, разровнять сверху ложкой и накрыть сверху пищевой пленкой вплотную. Поставить в холодильник до готовности.

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