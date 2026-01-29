Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальной основой будет лаваш. Готовить из лаваша можно приготовить вкусные трубочки, запеканки, пироги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша с сосисками и в кляре.

Ингредиенты:

сосиски

сыр твердый

лаваш

яйцо

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Порежьте лаваш, на лаваш выложите сосиски, сыр, сверните.

2. Взбейте яйца с солью, обмокните трубочки, обваляйте в сухари.

3. Обжарьте до золотистости.

