Все рецепты
Трубочки из лаваша и сосисок в хрустящем кляре: самый легкий рецепт сытного блюда
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальной основой будет лаваш. Готовить из лаваша можно приготовить вкусные трубочки, запеканки, пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша с сосисками и в кляре.
Ингредиенты:
- сосиски
- сыр твердый
- лаваш
- яйцо
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Порежьте лаваш, на лаваш выложите сосиски, сыр, сверните.
2. Взбейте яйца с солью, обмокните трубочки, обваляйте в сухари.
3. Обжарьте до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: