Трубочки из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса
1 минута
933
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, выпечки, пирогов, запеканок. Еще из него получатся полезные чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите начинку, обжарьте трубочки с двух сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: