Трубочки из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
933
Трубочки из лаваша
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Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, выпечки, пирогов, запеканок. Еще из него получатся полезные чипсы.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку, обжарьте трубочки с двух сторон.

Трубочки из лаваша

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