Трубочки из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, выпечки, пирогов, запеканок. Еще из него получатся полезные чипсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

2. Выложите начинку, обжарьте трубочки с двух сторон.

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