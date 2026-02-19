Тушеная капуста – одно из самых бюджетных и вкусных блюд. А для яркого вкуса в основу можно добавлять овощи, мясо, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и квашеной капустой.

Ингредиенты:

сушеные грибы – 15 г

кипяток – 250 мл

квашеная капуста – 1 кг

томатная паста – 50 г

мясо (вырезка) – 500 г

копченые колбаски – 80 г

морковь – 250 г

лук – 250 г

масло – 50 мл

специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Заливаем промытые грибы кипятком на 30 минут, воду не выливаем.

2. В разогретую с маслом высокую антипригарную сковородку (в идеале гусятницу) выкладываем порезанное мясо, и жарим, помешивая, пока оно не станет золотистым. Посыпаем паприкой и добавляем порезанный лук, перемешиваем и жарим 5 мин. Выкладываем потертую на крупную терку морковь, перемешиваем, через несколько минут добавляем порезанные полосками грибы и воду в которой они запаривались. Тушим под крышкой, время от времени помешивая, до готовности мяса.

3. Солим, перчим добавляем томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту, перемешиваем, и тушим под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от ваших вкусов, можно оставить капусту хрустящей, или приготовить до мягкости).

