Творожный десерт с клубникой и без выпечки: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
120
Рецепт десерта
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Творог – идеальная основа для приготовления не только сырников и запеканок, но и для пирогов и даже тортов. Стоит отметить, что творог хорошо сочетается со всеми ягодами, фруктами. 

Вкусный десерт из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении десерта из творога с клубникой. 

Ингредиенты:

  • Творог 5% 200 г
  • Молоко 100 мл
  • Желатин 10 г
  • Клубника 150 г
  • Мед 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Половинки клубники выложи в форму срезом к стенкам.

Клубника для десерта

2. Замочите желатин в молоке, растопи в микроволновке. Взбей творог с желатином и медом до однородной консистенции.

Творожная основа

3. Вылей массу в форму, заполни все промежутки. Охлади на несколько часов.

Сколько готовится десерт

Порежбте десерт и подавайте!

Готовый десерт

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