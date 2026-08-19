Творог – идеальная основа для приготовления не только сырников и запеканок, но и для пирогов и даже тортов. Стоит отметить, что творог хорошо сочетается со всеми ягодами, фруктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении десерта из творога с клубникой.

Ингредиенты:

Творог 5% 200 г

Молоко 100 мл

Желатин 10 г

Клубника 150 г

Мед 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Половинки клубники выложи в форму срезом к стенкам.

2. Замочите желатин в молоке, растопи в микроволновке. Взбей творог с желатином и медом до однородной консистенции.

3. Вылей массу в форму, заполни все промежутки. Охлади на несколько часов.

Порежбте десерт и подавайте!

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