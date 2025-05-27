Длительный неприятный запах в холодильнике может испортить даже самые свежие продукты. Причины его появления не всегда очевидные, ведь источником может быть не только испорченная еда. Часто все начинается с неправильного ухода за техникой. Однако проблему можно решить с помощью простых действий и обычных средств из кухонного шкафа.

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Редакция FoodOboz расскажет, что делать, чтобы холодильник снова стал свежим и чистым. Вам помогут несколько простых манипуляций.

Самой распространенной причиной постороннего запаха в холодильнике является не просроченный продукт, а забитое сливное отверстие. Именно через него отводится лишняя влага из камеры. Но со временем в этом небольшом участке может скопиться жир, остатки пищи, мелкий мусор или даже плесень. Из-за этого образуется застой воды, появляется плесень и характерный неприятный запах.

Как почистить сливное отверстие

1. Перед началом работ обязательно выключите холодильник из розетки.

2. Подготовьте пространство: выньте все продукты и полки, чтобы добраться до сливного отверстия – оно обычно расположено на задней стенке, чуть выше контейнеров для овощей.

3. Уберите избыточную влагу: бумажными полотенцами или салфетками аккуратно соберите воду снизу камеры.

4. Смочите ватную палочку в уксусе и осторожно прочистите отверстие. Если есть более серьезные загрязнения, используйте мягкую щетку или ершик

5. Наберите в шприц или резиновую грушу теплую воду и впрысните ее в отверстие. Для удаления известкового налета смешайте воду с уксусом в соотношении 1:1.

6. Сделайте реактивную смесь – соду и уксус. Влейте ее в слив, подождите несколько минут, затем промойте теплой водой. В завершение можно повторить промывку раствором уксуса.

7. После всех этапов хорошо вытрите внутреннюю часть холодильника, поверните полки, подключите прибор к сети.

Несколько важных советов

Никогда не пытайтесь прочистить отверстие металлическими предметами – они могут повредить тонкие элементы дренажной системы. Для профилактики засорения слива достаточно проводить очистку хотя бы раз в месяц или во время очередной уборки внутри холодильника.

Натуральные средства вместо химии

Использование пищевой соды и уксуса не только эффективно, но и безопасно для техники. К тому же, это экологически ответственная альтернатива бытовой химии.

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