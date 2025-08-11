В каком месте в холодильнике нельзя хранить мясо

В холодильнике нужно хранить практически все продукты, чтобы избежать отравлению, а особенно в жаркий летний сезон. В первую очередь под ударом оказываются такие продукты, как мясо, рыба, молочна продукция.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, где в холодильнике нельзя хранить мясо и почему.

1. На дверце холодильника

Это самое теплое место в холодильнике, там мясо испортится очень быстро.

2. Рядом с другими продуктами

Особенно нельзя хранить мясо рядом с рыбой, а также молочными продуктами и овощами, из-за риска перекрестного загрязнения.

3. В неподходящей таре

Это могут быть картонные коробки, бумажные пакетах или металлических емкостях без покрытия, все они не подходят для хранения мяса.

Где лучше хранить мясо в холодильнике

Лучше хранить мясо на нижней полке холодильника, где температура стабильно низкая!

