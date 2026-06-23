В сто раз вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные рулетики из филе с оригинальной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
В сто раз вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные рулетики из филе с оригинальной начинкой
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Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также закусок, салатов и намазок. Еще из филе получится отличный, сочный шашлык, который готовится очень быстро.

В сто раз вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные рулетики из филе с оригинальной начинкой

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рулетиков из филе, с начинкой их сыра и сырой моркови.

Ингредиенты:

  • филе
  • специи
  • чеснок
  • морковь
  • сыр
  • яйца
  • йогурт или сметану

Способ приготовления:

1. Отбейте филе, посолите, поперчите.

В сто раз вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные рулетики из филе с оригинальной начинкой

2. Смешайте тертую морковь с сыром, перемешайте, выложите начинку на филе, сверните.

В сто раз вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные рулетики из филе с оригинальной начинкой

3. Выложите рулетики в форму, сверху залейте соусом из йогурта и сыра, запекайте при 180С.

В сто раз вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные рулетики из филе с оригинальной начинкой

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