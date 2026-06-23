Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также закусок, салатов и намазок. Еще из филе получится отличный, сочный шашлык, который готовится очень быстро.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рулетиков из филе, с начинкой их сыра и сырой моркови.

Ингредиенты:

филе

специи

чеснок

морковь

сыр

яйца

йогурт или сметану

Способ приготовления:

1. Отбейте филе, посолите, поперчите.

2. Смешайте тертую морковь с сыром, перемешайте, выложите начинку на филе, сверните.

3. Выложите рулетики в форму, сверху залейте соусом из йогурта и сыра, запекайте при 180С.

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