В сто раз вкуснее колбасы: сочный рулет из филе с сыром, грибами и беконом за 10 минут
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, а также котлет, салатов. Еще из филе получится очень вкусный и сочный рулет с сыром, грибами, луком, шпинатом, орехами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из филе и бекона.
Ингредиенты:
- бекон 200 г
- куриное филе 2 шт.
- шампиньоны 200 г
- твердый сыр 100 г
- майонез 1 ст. л
- кетчуп 1 ст. л
- соль, перецъ
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезаем на 2 части и отбиваем, солим и перчим.
2. На пергамент выкладываем бекон, сверху куриное филе и смазываем майонезом. Посыпаем натертым сыром и выкладываем жареные шампиньоны и заворачиваем в рулет.
3. Смазываем кетчупом и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.
