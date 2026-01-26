Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, а также котлет, салатов. Еще из филе получится очень вкусный и сочный рулет с сыром, грибами, луком, шпинатом, орехами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из филе и бекона.

Ингредиенты:

бекон 200 г

куриное филе 2 шт.

шампиньоны 200 г

твердый сыр 100 г

майонез 1 ст. л

кетчуп 1 ст. л

соль, перецъ

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезаем на 2 части и отбиваем, солим и перчим.

2. На пергамент выкладываем бекон, сверху куриное филе и смазываем майонезом. Посыпаем натертым сыром и выкладываем жареные шампиньоны и заворачиваем в рулет.

3. Смазываем кетчупом и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: