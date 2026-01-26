В сто раз вкуснее колбасы: сочный рулет из филе с сыром, грибами и беконом за 10 минут

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, а также котлет, салатов. Еще из филе получится очень вкусный и сочный рулет с сыром, грибами, луком, шпинатом, орехами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из филе и бекона. 

Ингредиенты:

  • бекон 200 г
  • куриное филе 2 шт.
  • шампиньоны 200 г
  • твердый сыр 100 г
  • майонез 1 ст. л
  • кетчуп 1 ст. л
  • соль, перецъ

Способ приготовления: 

1. Куриное филе разрезаем на 2 части и отбиваем, солим и перчим.

2. На пергамент выкладываем бекон, сверху куриное филе и смазываем майонезом. Посыпаем натертым сыром и выкладываем жареные шампиньоны и заворачиваем в рулет.

3. Смазываем кетчупом и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.

