Вафельный торт по-новому: делимся рецептом лучшего десерта без выпечки

Ирина Мельниченко
Самый простой и вкусный десерт без выпечки, теста и муки – вафельный торт. Готовить его можно с очень простым кремом – сгущенное молоко и масло, а для того, чтобы убрать приторность, можно добавить джем или ягоды просто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с ягодной прослойкой. 

Ингредиенты: 

  • вафли круглые
  • сгущенное молоко 1 б.
  • сливочное масло 200 г
  • варенье 150 г

Способ приготовления: 

1. Крем: взбиваем мягкое масло со сгущенкой.

2. Перемазываем три коржа и следующий вареньем и так повторяем.

Украшаем и отправьте в холодильник на час минимум!

