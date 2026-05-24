Самый простой и вкусный десерт без выпечки, теста и муки – вафельный торт. Готовить его можно с очень простым кремом – сгущенное молоко и масло, а для того, чтобы убрать приторность, можно добавить джем или ягоды просто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с ягодной прослойкой.

Ингредиенты:

вафли круглые

сгущенное молоко 1 б.

сливочное масло 200 г

варенье 150 г

Способ приготовления:

1. Крем: взбиваем мягкое масло со сгущенкой.

2. Перемазываем три коржа и следующий вареньем и так повторяем.

Украшаем и отправьте в холодильник на час минимум!

