Вафельный торт по-новому: делимся рецептом лучшего десерта без выпечки
Самый простой и вкусный десерт без выпечки, теста и муки – вафельный торт. Готовить его можно с очень простым кремом – сгущенное молоко и масло, а для того, чтобы убрать приторность, можно добавить джем или ягоды просто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с ягодной прослойкой.
Ингредиенты:
- вафли круглые
- сгущенное молоко 1 б.
- сливочное масло 200 г
- варенье 150 г
Способ приготовления:
1. Крем: взбиваем мягкое масло со сгущенкой.
2. Перемазываем три коржа и следующий вареньем и так повторяем.
Украшаем и отправьте в холодильник на час минимум!
