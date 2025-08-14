Все рецепты
Вафельный торт по-новому: делимся рецептом самого простого домашнего десерта
Один из самых вкусных и легких в приготовлении тортов – вафельный. Для яркого вкуса добавьте в десерт джем, орешки, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего вафельного торта, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- 90 г вафельных коржей
- 370 г сгущенного молока
- 370 г вареного сгущенного молока
Способ приготовления:
1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.
2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Готовый вафельный торт!
