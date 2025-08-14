Один из самых вкусных и легких в приготовлении тортов – вафельный. Для яркого вкуса добавьте в десерт джем, орешки, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего вафельного торта, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

90 г вафельных коржей

370 г сгущенного молока

370 г вареного сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.

2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Готовый вафельный торт!

