Самый простой, быстрый и вкусный домашний торт – вафельный. Готовить его можно просто со сгущенным молоком – вареным и сырым. А также можно добавить орехи, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с очень вкусным и нежным кремом.

Ингредиенты:

90 г вафельных коржей

370 г сгущенного молока сырого

370 г вареного сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.

2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

