Вафельный торт по-новому для пасхального стола: самый простой рецепт
Самый простой, быстрый и вкусный домашний торт – вафельный. Готовить его можно просто со сгущенным молоком – вареным и сырым. А также можно добавить орехи, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с очень вкусным и нежным кремом.
Ингредиенты:
- 90 г вафельных коржей
- 370 г сгущенного молока сырого
- 370 г вареного сгущенного молока
Способ приготовления:
1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.
2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: