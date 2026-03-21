Вафельный торт за 5 минут: рецепт самого вкусного и быстрого домашнего торта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
906
Самый простой, но очень вкусный и быстрый домашний десерт – вафельный торт. Готовить блюдо можно только со сгущенным молоком, а можно добавить еще орешки, и так будет еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

  • 90 г вафельных коржей
  • 370 г сгущенного молока
  • 370 г вареного сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.

2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

