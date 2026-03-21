Самый простой, но очень вкусный и быстрый домашний десерт – вафельный торт. Готовить блюдо можно только со сгущенным молоком, а можно добавить еще орешки, и так будет еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

90 г вафельных коржей

370 г сгущенного молока

370 г вареного сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.

2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

