Весенний крабовый салат для пасхального стола: делимся рецептом
Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления салатов и быстрых, вкусных закусок. Еще из крабовых палочек получится очень вкусная намазка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении салата из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 140 г
- сыр твердый 120 г
- огурцы 3 шт.
- отварные яйца 4 шт.
- зеленый лук небольшой пучок
- горчица в зернах 1 ч.л.
- соль и перец по вкусу
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску добавляем нарезанные кубиками огурцы, отварные яйца, крабовые палочки, мелко нарезанный лук и натертый на крупную терку твердый сыр.
2. Все заправляем все майонезом, соль и перец черный по вкусу.
Украсить можно укропом.
