Весенний крабовый салат для пасхального стола: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
471
Рецепт салата

Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления салатов и быстрых, вкусных закусок. Еще из крабовых палочек получится очень вкусная намазка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 140 г
  • сыр твердый 120 г
  • огурцы 3 шт.
  • отварные яйца 4 шт.
  • зеленый лук небольшой пучок
  • горчица в зернах 1 ч.л.
  • соль и перец по вкусу
  • майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску добавляем нарезанные кубиками огурцы, отварные яйца, крабовые палочки, мелко нарезанный лук и натертый на крупную терку твердый сыр.

2. Все заправляем все майонезом, соль и перец черный по вкусу.

Украсить можно укропом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты