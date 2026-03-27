Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления салатов и быстрых, вкусных закусок. Еще из крабовых палочек получится очень вкусная намазка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

крабовые палочки 140 г

сыр твердый 120 г

огурцы 3 шт.

отварные яйца 4 шт.

зеленый лук небольшой пучок

горчица в зернах 1 ч.л.

соль и перец по вкусу

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску добавляем нарезанные кубиками огурцы, отварные яйца, крабовые палочки, мелко нарезанный лук и натертый на крупную терку твердый сыр.

2. Все заправляем все майонезом, соль и перец черный по вкусу.

Украсить можно укропом.

