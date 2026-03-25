Весенний крабовый салат для праздничного стола: делимся самым простым рецептом
Крабовый салат – одно из самых простых блюд. Готовить его можно добавив свежие огурцы, листья салата. Это придаст блюду свежести.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порвите листья салата, добавьте порезанные кубиком крабовые палочки, яйца, огурцы.
2. Заправьте соусом и перемешайте.
