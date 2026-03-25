Крабовый салат – одно из самых простых блюд. Готовить его можно добавив свежие огурцы, листья салата. Это придаст блюду свежести.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата, добавьте порезанные кубиком крабовые палочки, яйца, огурцы.

2. Заправьте соусом и перемешайте.

