Весенний крабовый салат для праздничного стола: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
132
Рецепт блюда

Крабовый салат – одно из самых простых блюд. Готовить его можно добавив свежие огурцы, листья салата. Это придаст блюду свежести.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами. 

Ингредиенты:

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата, добавьте порезанные кубиком крабовые палочки, яйца, огурцы.

2. Заправьте соусом и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты