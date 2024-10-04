Витаминный осенний чай: из чего приготовить самый вкусный и полезный напиток

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Витаминный осенний чай: из чего приготовить самый вкусный и полезный напиток

Осень – время, когда лучший согревающий напиток – однозначно чай. Он быстро согревает, а если добавить ягоды, например, малину, смородину, облепиху, вы получите отличный витаминный напиток.

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Из чего приготовить вкусный чай

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и очень полезного чая из облепихи, с медом и мятой.

Вкусный витаминный чай

Ингредиенты:

  • 4 ст.л облепихи
  • половинка апельсина
  • 1 ст.л меда
  • мята веточка
  • кипяток

Способ приготовления:

1. Апельсин нарежьте дольками. В чайник насыпьте облепиху, мяту и апельсин. Немного залейте кипятком, разомните лопаткой или толкушкой, чтобы облепиха и апельсин дали сок.

Приготовление чая

2. После добавить мед и залейте оставшийся кипяток, хорошо перемешайте, дайте настояться 10-15 минут.

Готовый чай

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