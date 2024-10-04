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Витаминный осенний чай: из чего приготовить самый вкусный и полезный напиток
Осень – время, когда лучший согревающий напиток – однозначно чай. Он быстро согревает, а если добавить ягоды, например, малину, смородину, облепиху, вы получите отличный витаминный напиток.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и очень полезного чая из облепихи, с медом и мятой.
Ингредиенты:
- 4 ст.л облепихи
- половинка апельсина
- 1 ст.л меда
- мята веточка
- кипяток
Способ приготовления:
1. Апельсин нарежьте дольками. В чайник насыпьте облепиху, мяту и апельсин. Немного залейте кипятком, разомните лопаткой или толкушкой, чтобы облепиха и апельсин дали сок.
2. После добавить мед и залейте оставшийся кипяток, хорошо перемешайте, дайте настояться 10-15 минут.
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