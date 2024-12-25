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Вкус удивит: крабовый салат по-новому с оригинальными ингредиентами
Крабовые палочки – один из самых простых и вкусных продуктов для приготовления салатов, закусок. Еще они могут быть основой для эффектной закуски "Рафаэлло".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- морковь
- консервированная кукуруза
- яйца
- сыр твердый
- майонез
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте тоненькой соломкой. Огурец и морковь натираем на терке.
2. Все овощи складываем в миску, добавляем кукурузу, майонез, соль по вкусу.
3. Перед подачей на стол салат можно украсить вареным яйцом, твердым сыром и зеленым луком.
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