Крабовые палочки – один из самых простых и вкусных продуктов для приготовления салатов, закусок. Еще они могут быть основой для эффектной закуски "Рафаэлло".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

морковь

консервированная кукуруза

яйца

сыр твердый

майонез

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте тоненькой соломкой. Огурец и морковь натираем на терке.

2. Все овощи складываем в миску, добавляем кукурузу, майонез, соль по вкусу.

3. Перед подачей на стол салат можно украсить вареным яйцом, твердым сыром и зеленым луком.

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