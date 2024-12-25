Вкус удивит: крабовый салат по-новому с оригинальными ингредиентами

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – один из самых простых и вкусных продуктов для приготовления салатов, закусок. Еще они могут быть основой для эффектной закуски "Рафаэлло".

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с крабовыми палочками. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • огурец
  • морковь
  • консервированная кукуруза
  • яйца
  • сыр твердый
  • майонез
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки нарежьте тоненькой соломкой. Огурец и морковь натираем на терке.

Ингредиенты для блюда

2. Все овощи складываем в миску, добавляем кукурузу, майонез, соль по вкусу.

Приготовление блюда

3. Перед подачей на стол салат можно украсить вареным яйцом, твердым сыром и зеленым луком.

Готовый салат

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