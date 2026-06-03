Вкусная и полезная намазка из сельди: делимся рецептом закуски за 10 минут
1 минута
1,1 т.
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Если вы хотите приготовить вкусную намазку, идеальной основой может быть любая практически рыба, а также яйца, сыр, кабачки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски-намазки из скумбрии.
Ингредиенты:
- копченая скумбрия – 1/2 шт.
- лук – 50 г
- огурец – 100 г
- зелень: петрушка, укроп – по вкусу
- крем-сыр – 200 г
- горчица острая – 1/2 ч.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Рыбку почистить, вытащить косточки и мелко нарезать. Добавить мелко порезанные лук, зелень, огурцы. Выложить крем-сыр, острую и горчицу в зернах и перемешать до однородности.
2. Смазать сверху гренки и украсить по желанию.
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