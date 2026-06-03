Вкусная и полезная намазка из сельди: делимся рецептом закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Вкусная и полезная намазка из сельди: делимся рецептом закуски за 10 минут
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Если вы хотите приготовить вкусную намазку, идеальной основой может быть любая практически рыба, а также яйца, сыр, кабачки.

Вкусная и полезная намазка из сельди: делимся рецептом закуски за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски-намазки из скумбрии.

Ингредиенты:

  • копченая скумбрия – 1/2 шт.
  • лук – 50 г
  • огурец – 100 г
  • зелень: петрушка, укроп – по вкусу
  • крем-сыр – 200 г
  • горчица острая – 1/2 ч.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Рыбку почистить, вытащить косточки и мелко нарезать. Добавить мелко порезанные лук, зелень, огурцы. Выложить крем-сыр, острую и горчицу в зернах и перемешать до однородности.

Вкусная и полезная намазка из сельди: делимся рецептом закуски за 10 минут

2. Смазать сверху гренки и украсить по желанию.

Вкусная и полезная намазка из сельди: делимся рецептом закуски за 10 минут

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