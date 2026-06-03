Если вы хотите приготовить вкусную намазку, идеальной основой может быть любая практически рыба, а также яйца, сыр, кабачки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски-намазки из скумбрии.

Ингредиенты:

копченая скумбрия – 1/2 шт.

лук – 50 г

огурец – 100 г

зелень: петрушка, укроп – по вкусу

крем-сыр – 200 г

горчица острая – 1/2 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Рыбку почистить, вытащить косточки и мелко нарезать. Добавить мелко порезанные лук, зелень, огурцы. Выложить крем-сыр, острую и горчицу в зернах и перемешать до однородности.

2. Смазать сверху гренки и украсить по желанию.

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