Крабовые палочки – лучшая основа для закусок, намазок, салатов. А также из них можно приготовить чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из крабовых палочек.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 8 шт.

Яйца 2 шт.

Сливочный сыр 1 ст. л. с горкой

Чесно 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Переложите все ингредиенты в блендер и перебейте.

Подавайте с гренками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: