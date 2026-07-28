Вкусная крабовая намазка за 2 минуты: делимся рецептом бюджетной закуски на любой случай
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Крабовые палочки – лучшая основа для закусок, намазок, салатов. А также из них можно приготовить чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 8 шт.
- Яйца 2 шт.
- Сливочный сыр 1 ст. л. с горкой
- Чесно 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Переложите все ингредиенты в блендер и перебейте.
Подавайте с гренками!
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