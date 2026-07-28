Вкусная крабовая намазка за 2 минуты: делимся рецептом бюджетной закуски на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкусная крабовая намазка за 2 минуты: делимся рецептом бюджетной закуски на любой случай
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Крабовые палочки – лучшая основа для закусок, намазок, салатов. А также из них можно приготовить чипсы.

Вкусная крабовая намазка за 2 минуты: делимся рецептом бюджетной закуски на любой случай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из крабовых палочек.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 8 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Сливочный сыр 1 ст. л. с горкой
  • Чесно 2-3 зуб.

Способ приготовления: 

1. Переложите все ингредиенты в блендер и перебейте.

Вкусная крабовая намазка за 2 минуты: делимся рецептом бюджетной закуски на любой случай

Подавайте с гренками! 

Вкусная крабовая намазка за 2 минуты: делимся рецептом бюджетной закуски на любой случай

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