Вкусная паста на сковороде за 20 минут: понадобится фарш

Когда нужно быстро приготовить сытный ужин, паста с фаршем станет отличным вариантом. В этом рецепте мясо готовится вместе с помидорами, чесноком и сметаной, а готовые макароны добавляются непосредственно в соус. В результате получается блюдо с насыщенным вкусом, которое можно подать к столу примерно через 20 минут.

Идея приготовления вкусной пасты с фрикадельками опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1/2 шт.

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

вода – 150 мл

томаты в собственном соку – около 200 г

чеснок – 2 зубчика

сметана – 2 ст.л.

паста – 300 г

пармезан – 50 г

Способ приготовления:

1. Фарш нужно переложить в миску. Добавить половину лука, натертого на мелкой терке, соль, черный перец и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешать массу.

2. Влажными руками сформировать из фарша небольшие фрикадельки. Такой размер удобен для быстрого обжаривания и последующего тушения в соусе.

3. Выложить фрикадельки на разогретую сковороду и обжарить до румяной корочки.

4. Добавить воду, помидоры в собственном соку, измельченный чеснок, соль и черный перец. Если вместо помидоров используется паста, нужно добавить около 2 столовых ложек.

5. Добавить в соус сметану и перемешать. Убавить огонь и оставить фрикадельки готовиться в соусе.

6. Отдельно отварить макароны до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовые макароны нужно откинуть на дуршлаг.

7. Переложить макароны в сковороду с фрикадельками и соусом. Перемешать и прогреть всё вместе ещё несколько минут, чтобы макароны хорошо пропитались соусом.

8. Готовую пасту с фаршем разложить по тарелкам и посыпать тертым пармезаном.

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