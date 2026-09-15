Вкусная паста на сковороде за 20 минут: понадобится фарш
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Когда нужно быстро приготовить сытный ужин, паста с фаршем станет отличным вариантом. В этом рецепте мясо готовится вместе с помидорами, чесноком и сметаной, а готовые макароны добавляются непосредственно в соус. В результате получается блюдо с насыщенным вкусом, которое можно подать к столу примерно через 20 минут.
Идея приготовления вкусной пасты с фрикадельками опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1/2 шт.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- вода – 150 мл
- томаты в собственном соку – около 200 г
- чеснок – 2 зубчика
- сметана – 2 ст.л.
- паста – 300 г
- пармезан – 50 г
Способ приготовления:
1. Фарш нужно переложить в миску. Добавить половину лука, натертого на мелкой терке, соль, черный перец и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешать массу.
2. Влажными руками сформировать из фарша небольшие фрикадельки. Такой размер удобен для быстрого обжаривания и последующего тушения в соусе.
3. Выложить фрикадельки на разогретую сковороду и обжарить до румяной корочки.
4. Добавить воду, помидоры в собственном соку, измельченный чеснок, соль и черный перец. Если вместо помидоров используется паста, нужно добавить около 2 столовых ложек.
5. Добавить в соус сметану и перемешать. Убавить огонь и оставить фрикадельки готовиться в соусе.
6. Отдельно отварить макароны до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовые макароны нужно откинуть на дуршлаг.
7. Переложить макароны в сковороду с фрикадельками и соусом. Перемешать и прогреть всё вместе ещё несколько минут, чтобы макароны хорошо пропитались соусом.
8. Готовую пасту с фаршем разложить по тарелкам и посыпать тертым пармезаном.
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