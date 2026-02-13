Вкусная паста с тунцом, сливочным сыром и помидорами: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Даже из простых отварных макарон можно сделать действительно вкусное и изысканное блюдо. Изделия прекрасно сочетаются с тунцом. Но очень важно, чтобы он был именно в собственном соку.

Идея приготовления пасты с тунцом на сковородке опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 г сухих макарон
  • 150 г тунца в собственном соку
  • 90 г лука
  • 200 г пюре из помидора
  • 7 г масла для жарки
  • 25 г сливочного сыра + 10 г твердого сыра
  • соль, перец, орегано

Способ приготовления:

1. Поставить вариться макароны в подсоленной воде.

2. На растительном масле обжарить рубленый лук 3-4 минуты.

3. Добавить томатное пюре и, перемешивая, готовить еще пару минут.

4. Добавить соль, перец, орегано и сливочный сыр – перемешать и протушить несколько минут.

5. Туда же положить тунец.

6. Добавить макароны, тертый сыр и все перемешать.

