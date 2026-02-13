Даже из простых отварных макарон можно сделать действительно вкусное и изысканное блюдо. Изделия прекрасно сочетаются с тунцом. Но очень важно, чтобы он был именно в собственном соку.

Идея приготовления пасты с тунцом на сковородке опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

200 г сухих макарон

150 г тунца в собственном соку

90 г лука

200 г пюре из помидора

7 г масла для жарки

25 г сливочного сыра + 10 г твердого сыра

соль, перец, орегано

Способ приготовления:

1. Поставить вариться макароны в подсоленной воде.

2. На растительном масле обжарить рубленый лук 3-4 минуты.

3. Добавить томатное пюре и, перемешивая, готовить еще пару минут.

4. Добавить соль, перец, орегано и сливочный сыр – перемешать и протушить несколько минут.

5. Туда же положить тунец.

6. Добавить макароны, тертый сыр и все перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: