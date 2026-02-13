Все рецепты
Вкусная паста с тунцом, сливочным сыром и помидорами: как приготовить
Даже из простых отварных макарон можно сделать действительно вкусное и изысканное блюдо. Изделия прекрасно сочетаются с тунцом. Но очень важно, чтобы он был именно в собственном соку.
Идея приготовления пасты с тунцом на сковородке опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г сухих макарон
- 150 г тунца в собственном соку
- 90 г лука
- 200 г пюре из помидора
- 7 г масла для жарки
- 25 г сливочного сыра + 10 г твердого сыра
- соль, перец, орегано
Способ приготовления:
1. Поставить вариться макароны в подсоленной воде.
2. На растительном масле обжарить рубленый лук 3-4 минуты.
3. Добавить томатное пюре и, перемешивая, готовить еще пару минут.
4. Добавить соль, перец, орегано и сливочный сыр – перемешать и протушить несколько минут.
5. Туда же положить тунец.
6. Добавить макароны, тертый сыр и все перемешать.
