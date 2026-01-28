Все рецепты
Вкусная паста в сырном соусе: идеальное блюдо для сытного обеда
Паста с сыром – вариант сытного и вкусного обеда. Возьмите любимые макароны твердых сортов и соедините их с нежным соусом. Всего несколько минут на сковородке, и вы получите блюдо, которое точно понравится всем.
Идея приготовления сырной пасты на обед за 15 минут опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр филадельфия – 1 шт.
- паста твердых сортов – 200 г
- помидоры крупные – 4-5 шт.
- лук – 0,5 шт.
- соль, перец по вкусу
- прованские травы, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Пасту отварить в подсоленной воде.
2. На сковородке обжарить помидоры и лук под крышкой на среднем огне.
3. Примнуть вилкой.
4. Добавить крем-сыр и специи, все хорошо перемешать.
5. По желанию посыпать сыром или пармезаном.
