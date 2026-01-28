Вкусная паста в сырном соусе: идеальное блюдо для сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
663
Паста с сыром – вариант сытного и вкусного обеда. Возьмите любимые макароны твердых сортов и соедините их с нежным соусом. Всего несколько минут на сковородке, и вы получите блюдо, которое точно понравится всем.

Идея приготовления сырной пасты на обед за 15 минут опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • крем-сыр филадельфия – 1 шт.
  • паста твердых сортов – 200 г
  • помидоры крупные – 4-5 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • прованские травы, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Пасту отварить в подсоленной воде.

2. На сковородке обжарить помидоры и лук под крышкой на среднем огне.

3. Примнуть вилкой.

4. Добавить крем-сыр и специи, все хорошо перемешать.

5. По желанию посыпать сыром или пармезаном.

