Вкусная паста в сырном соусе: идеальное блюдо для сытного обеда

Паста с сыром – вариант сытного и вкусного обеда. Возьмите любимые макароны твердых сортов и соедините их с нежным соусом. Всего несколько минут на сковородке, и вы получите блюдо, которое точно понравится всем.

Идея приготовления сырной пасты на обед за 15 минут опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр филадельфия – 1 шт.

паста твердых сортов – 200 г

помидоры крупные – 4-5 шт.

лук – 0,5 шт.

соль, перец по вкусу

прованские травы, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Пасту отварить в подсоленной воде.

2. На сковородке обжарить помидоры и лук под крышкой на среднем огне.

3. Примнуть вилкой.

4. Добавить крем-сыр и специи, все хорошо перемешать.

5. По желанию посыпать сыром или пармезаном.

