Вкусная пицца из тортильи за 5 минут: самый легкий рецепт сытного блюда без теста
Если вы хотите приготовить вкусную пиццу и без лишних заморочек и теста, отличной основой станет лаваш или тортилья. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из тортильи, с сыром и ветчиной.
Ингредиенты:
- тортилья
- соус/кетчуп
- сыр
- ветчина
Способ приготовления:
1. Смажьте тортилью любимым соусом, или кетчупом.
2. Выкладываете сыр, ветчину, далее накрываете второй тортильей, смазываете кетчупом, посыпаете тертым сыром.
3. Запекаете в разогретой духовке при 200 С несколько минут, чтобы сыр расплавился, примерно 5 минут.
