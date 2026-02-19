Если вы хотите приготовить вкусную пиццу и без лишних заморочек и теста, отличной основой станет лаваш или тортилья. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из тортильи, с сыром и ветчиной.

Ингредиенты:

тортилья

соус/кетчуп

сыр

ветчина

Способ приготовления:

1. Смажьте тортилью любимым соусом, или кетчупом.

2. Выкладываете сыр, ветчину, далее накрываете второй тортильей, смазываете кетчупом, посыпаете тертым сыром.

3. Запекаете в разогретой духовке при 200 С несколько минут, чтобы сыр расплавился, примерно 5 минут.

