Вкусная тушеная капуста: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
54
Рецепт капусты

Тушеная капуста – лучшее дополнение ко многим блюдам. Для того, чтобы она была еще вкуснее, кулинары советуют добавить томатную пасту, чеснок, специи.

Вкусная тушеная капуста: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с консервированным перцем. 

Вкусная тушеная капуста: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Ингредиенты:

  • 1/2 белокочанной капусты
  • 300 г шампиньонов
  • 1 большая морковь
  • 1 самый крупный лук
  • 3 зуб. чеснока
  • 4-5 горошин душистого перца
  • 2 лавровых листочка
  • 100 мл воды
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1/2 банки маринованного перца 
  • зелень, соль, масло

Способ приготовления: 

1. Обжарьте грибы с луком, добавьте морковь, а после капусту, специи и воду, тушите 30 минут на среднем огне. 

Вкусная тушеная капуста: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

2. Посолите капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

Вкусная тушеная капуста: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

Вкусная тушеная капуста: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты