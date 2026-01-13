Тушеная капуста – лучшее дополнение ко многим блюдам. Для того, чтобы она была еще вкуснее, кулинары советуют добавить томатную пасту, чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с консервированным перцем.

Ингредиенты:

1/2 белокочанной капусты

300 г шампиньонов

1 большая морковь

1 самый крупный лук

3 зуб. чеснока

4-5 горошин душистого перца

2 лавровых листочка

100 мл воды

2 ст.л. томатной пасты

1/2 банки маринованного перца

зелень, соль, масло

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы с луком, добавьте морковь, а после капусту, специи и воду, тушите 30 минут на среднем огне.

2. Посолите капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

