Вкусная тушеная капуста: рассказываем, что добавить для яркого вкуса
Тушеная капуста – лучшее дополнение ко многим блюдам. Для того, чтобы она была еще вкуснее, кулинары советуют добавить томатную пасту, чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с консервированным перцем.
Ингредиенты:
- 1/2 белокочанной капусты
- 300 г шампиньонов
- 1 большая морковь
- 1 самый крупный лук
- 3 зуб. чеснока
- 4-5 горошин душистого перца
- 2 лавровых листочка
- 100 мл воды
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1/2 банки маринованного перца
- зелень, соль, масло
Способ приготовления:
1. Обжарьте грибы с луком, добавьте морковь, а после капусту, специи и воду, тушите 30 минут на среднем огне.
2. Посолите капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.
К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!
