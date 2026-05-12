Вкусная закуска из ветчины с сырной начинкой за 5 минут: делимся рецептом блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусную и быструю закуску за 5 минут, идеальной основой будет хамон, бекон, ветчина. А для начинки подойдет сыр любой, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из ветчины, с вкусной начинкой из сыра.
Ингредиенты:
- ветчина или хамон
- плавленые сырки 2 шт.
- майонез
- чеснок 2-3 зуб.
- сил сулугуни косичка
- листья салата
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.
2. Смажьте начинкой хамон или ветчину, добавьте листья салата, сверните, а связать можно сыром сулугуни.
