Вкусная закуска из ветчины с сырной начинкой за 5 минут: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
243
Если вы хотите приготовить вкусную и быструю закуску за 5 минут, идеальной основой будет хамон, бекон, ветчина. А для начинки подойдет сыр любой, вареные яйца. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из ветчины, с вкусной начинкой из сыра.

Ингредиенты:

  • ветчина или хамон
  • плавленые сырки 2 шт. 
  • майонез
  • чеснок 2-3 зуб. 
  • сил сулугуни косичка
  • листья салата

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.

2. Смажьте начинкой хамон или ветчину, добавьте листья салата, сверните, а связать можно сыром сулугуни. 

