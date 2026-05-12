Если вы хотите приготовить вкусную и быструю закуску за 5 минут, идеальной основой будет хамон, бекон, ветчина. А для начинки подойдет сыр любой, вареные яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из ветчины, с вкусной начинкой из сыра.

Ингредиенты:

ветчина или хамон

плавленые сырки 2 шт.

майонез

чеснок 2-3 зуб.

сил сулугуни косичка

листья салата

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.

2. Смажьте начинкой хамон или ветчину, добавьте листья салата, сверните, а связать можно сыром сулугуни.

