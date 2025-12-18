Бризоли можно готовить не только из вафель и фарша, а также прекрасной основой будут блины, а начинка может быть как фарш, так и просто сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей из яичных блинов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

5 яиц

соль, перец

300-400 г фарша

Соус:

3 ст.л сметаны

2 ст.л майонеза

2 зубчика чеснока

укроп

100 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. Тесто для блинов: взбейте яйца с солью, пожарьте блины.

2. Смажьте блины фаршем, сверните, выложите в форму.

3. Соус: смешайте все ингредиенты и залейте этим соусом блины. Запекайте 30 минут при 180С.

Вкусно буде как в горячем, так и холодном виде!

