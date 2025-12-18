Все рецепты
Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли для праздничного стола
Бризоли можно готовить не только из вафель и фарша, а также прекрасной основой будут блины, а начинка может быть как фарш, так и просто сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей из яичных блинов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- соль, перец
- 300-400 г фарша
Соус:
- 3 ст.л сметаны
- 2 ст.л майонеза
- 2 зубчика чеснока
- укроп
- 100 г твердого сыра
Способ приготовления:
1. Тесто для блинов: взбейте яйца с солью, пожарьте блины.
2. Смажьте блины фаршем, сверните, выложите в форму.
3. Соус: смешайте все ингредиенты и залейте этим соусом блины. Запекайте 30 минут при 180С.
Вкусно буде как в горячем, так и холодном виде!
