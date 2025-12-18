Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
336
Рецепт блюда

Бризоли можно готовить не только из вафель и фарша, а также прекрасной основой будут блины, а начинка может быть как фарш, так и просто сыр.

Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей из яичных блинов с мясным фаршем. 

Ингредиенты: 

  • 5 яиц
  • соль, перец
  • 300-400 г фарша

Соус:

  • 3 ст.л сметаны
  • 2 ст.л майонеза
  • 2 зубчика чеснока
  • укроп
  • 100 г твердого сыра

Способ приготовления: 

1. Тесто для блинов: взбейте яйца с солью, пожарьте блины.

Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли для праздничного стола

2. Смажьте блины фаршем, сверните, выложите в форму.

Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли для праздничного стола

3. Соус: смешайте все ингредиенты и залейте этим соусом блины. Запекайте 30 минут при 180С.

Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли для праздничного стола

Вкусно буде как в горячем, так и холодном виде!

Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли для праздничного стола

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты