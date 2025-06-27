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Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли за 10 минут
Если вам надоели колеты, идеальной альтернативой будут бризоли с вафлей. Для того, чтобы они были сочными, фарш должен быть с салом и луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, который готовятся 5 минут.
Ингредиенты:
- вафли
- фарш
- лук
- яйца
- специи
Способ приготовления:
1. Фарш заправляем специями, добавляем луковицу натертую или взбитую блендером.
2. Вафли начиняем фаршем.
3. Обжариваем на сковороде в яичном кляре.
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