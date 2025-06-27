Вкуснее, чем котлеты: бюджетные и сытные бризоли за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Если вам надоели колеты, идеальной альтернативой будут бризоли с вафлей. Для того, чтобы они были сочными, фарш должен быть с салом и луком. 

Как приготовить бризоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, который готовятся 5 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • вафли
  • фарш
  • лук
  • яйца
  • специи

Способ приготовления: 

1. Фарш заправляем специями, добавляем луковицу натертую или взбитую блендером.

Вафли с фаршем

2. Вафли начиняем фаршем.

Жареные бризоли

3. Обжариваем на сковороде в яичном кляре.

Готовые бризоли

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