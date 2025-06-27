Если вам надоели колеты, идеальной альтернативой будут бризоли с вафлей. Для того, чтобы они были сочными, фарш должен быть с салом и луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, который готовятся 5 минут.

Ингредиенты:

вафли

фарш

лук

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Фарш заправляем специями, добавляем луковицу натертую или взбитую блендером.

2. Вафли начиняем фаршем.

3. Обжариваем на сковороде в яичном кляре.

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