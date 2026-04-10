Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с сыром и кетчупом для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт блюда

Если вам надоели обычные мясные котлеты, идеальной альтернативой может быть кальцоне из фарша, с сыром и кетчупом. К тому же жарить ничего не нужно, достаточно всего лишь приготовить блюдо в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кальцоне из мясного фарша, с сыром и специями. 

Ингредиенты: 

  • 300 г. фарша
  • соль, перец, сухой чеснок
  • томатная паста/кетчуп
  • зелень (у меня руккола и шпинат)
  • моцарелла
  • сухари панко

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края.

3. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями. Отправляем в разогретую до 200 С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

