Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с сыром и кетчупом для пасхального стола
Если вам надоели обычные мясные котлеты, идеальной альтернативой может быть кальцоне из фарша, с сыром и кетчупом. К тому же жарить ничего не нужно, достаточно всего лишь приготовить блюдо в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кальцоне из мясного фарша, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- 300 г. фарша
- соль, перец, сухой чеснок
- томатная паста/кетчуп
- зелень (у меня руккола и шпинат)
- моцарелла
- сухари панко
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края.
3. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями. Отправляем в разогретую до 200 С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.
