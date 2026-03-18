Если у вас совершенно нету времени, идеальным вариантом перекуса могут быть хрустящие, очень вкусные вафли. Готовить их можно обычного мучного теста, но вкуснее будет – из творожного.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных вафель, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

350 г творога

2 яйца средние

2,5 ст. л сметаны

3 ст. л сахара (или по вкусу)

ванилин

40 г сливочного масла

5 ст. л муки (без горки)

1 ч. л разрыхлителя

1 ст. л мака (по желанию)

Способ приготовления:

1. В миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте до однородной массы.

2. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее маслом или растительным маслом. Выкладывайте тесто и выпекайте вафли до золотистого цвета.

Подавайте с джемом, ягодами, фруктами!

