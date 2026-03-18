Вкуснее, чем сырники: хрустящие творожные вафли за считанные минуты
Если у вас совершенно нету времени, идеальным вариантом перекуса могут быть хрустящие, очень вкусные вафли. Готовить их можно обычного мучного теста, но вкуснее будет – из творожного.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных вафель, которые элементарно готовятся.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 2 яйца средние
- 2,5 ст. л сметаны
- 3 ст. л сахара (или по вкусу)
- ванилин
- 40 г сливочного масла
- 5 ст. л муки (без горки)
- 1 ч. л разрыхлителя
- 1 ст. л мака (по желанию)
Способ приготовления:
1. В миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте до однородной массы.
2. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее маслом или растительным маслом. Выкладывайте тесто и выпекайте вафли до золотистого цвета.
Подавайте с джемом, ягодами, фруктами!
