Вкусные горячие бутерброды с крабовой начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака за 10 минут. Готовить их можно с сыром, крабовыми палочками, мясом, овощами, грибами, рыбой, тунцем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих бутербродов, с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- крабовые палочки
- сыр твердый
- яйца отварные
- зелень, специи
- майонез или крем сыр
Способ приготовления:
1. Нарезаем крабовые палочки, добавляем натертый сыр и яйца. Добавьте зелень, специи и немного майонеза.
2. Все перемешиваем и выкладываем на тостовый хлеб. Ставим в духовку на 10 мин при температуре 180 С.
