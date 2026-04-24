Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака за 10 минут. Готовить их можно с сыром, крабовыми палочками, мясом, овощами, грибами, рыбой, тунцем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих бутербродов, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

крабовые палочки

сыр твердый

яйца отварные

зелень, специи

майонез или крем сыр

Способ приготовления:

1. Нарезаем крабовые палочки, добавляем натертый сыр и яйца. Добавьте зелень, специи и немного майонеза.

2. Все перемешиваем и выкладываем на тостовый хлеб. Ставим в духовку на 10 мин при температуре 180 С.

