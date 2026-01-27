Все рецепты
Вкусные и сытные бризоли с мясным фаршем: самый простой рецепт вкусного блюда
Если вам надоели котлеты и отбивные, прекрасной альтернативой будут бризоли. Ко всему готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачный фарш и пожарить бризоли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- лук 1 шт.
- вафли
- яйца 3 шт.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Добавьте в фарш лук, специи, яйца и перемешайте.
2. Смажьте вафли фаршем, обмокните в яичный кляр.
3. Пожарьте до готовности с двух сторон.
