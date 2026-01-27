Если вам надоели котлеты и отбивные, прекрасной альтернативой будут бризоли. Ко всему готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачный фарш и пожарить бризоли.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.

Ингредиенты:

фарш 500 г

лук 1 шт.

вафли

яйца 3 шт.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш лук, специи, яйца и перемешайте.

2. Смажьте вафли фаршем, обмокните в яичный кляр.

3. Пожарьте до готовности с двух сторон.

