Вкусные и сытные бризоли с мясным фаршем: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
78
Рецепт блюда

Если вам надоели котлеты и отбивные, прекрасной альтернативой будут бризоли. Ко всему готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачный фарш и пожарить бризоли. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем. 

Ингредиенты:

  • фарш 500 г
  • лук 1 шт.
  • вафли
  • яйца 3 шт.
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Добавьте в фарш лук, специи, яйца и перемешайте.

2. Смажьте вафли фаршем, обмокните в яичный кляр.

3. Пожарьте до готовности с двух сторон.

