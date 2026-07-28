Вкусные кабачковые оладьи по-новому: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт оладок
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Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для перекуса и просто обеда. Готовить их можно с сыром, творогом, а также с креветками, так будет еще вкуснее.

Вкусные кабачковые оладьи по-новому: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных оладий из кабачков, с сыром моцарелла. 

Ингредиенты: 

  • Маленькие кабачки 3 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Яйца 2 шт.
  • Сметана 1 ст. л. с горкой
  • Сыр моцарелла 50 г
  • Мука 3-4 ст. л.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, специи, муку, сыр, лук тертый.

Вкусные кабачковые оладьи по-новому: делимся лучшим рецептом

2. Пожарьте оладьи.

Вкусные кабачковые оладьи по-новому: делимся лучшим рецептом

Подавайте со сметаной!

Вкусные кабачковые оладьи по-новому: делимся лучшим рецептом

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