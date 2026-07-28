Вкусные кабачковые оладьи по-новому: делимся лучшим рецептом
1 минута
1,6 т.
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Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для перекуса и просто обеда. Готовить их можно с сыром, творогом, а также с креветками, так будет еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных оладий из кабачков, с сыром моцарелла.
Ингредиенты:
- Маленькие кабачки 3 шт.
- Лук 1 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Яйца 2 шт.
- Сметана 1 ст. л. с горкой
- Сыр моцарелла 50 г
- Мука 3-4 ст. л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, специи, муку, сыр, лук тертый.
2. Пожарьте оладьи.
Подавайте со сметаной!
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