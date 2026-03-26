Вместо того, чтобы просто отварить макароны с сосисками, приготовьте их с тунцом. Получится полноценное питательное блюдо на сковородке. Обязательно добавьте сыр, а также вяленые томаты – получится очень вкусно.

Идея приготовления сытных макарон с тунцом на ужин опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

макаронные изделия – 200 г (в сухом виде)

тунец – 1 банка в собственном соку

вяленые томаты – 50 г

лук – 1 шт.

сливки – 150 мл.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Пока макароны отвариваются до готовности, на сковородке с небольшим количеством масла обжарить лук до золотистого цвета.

2. Добавить вяленые томаты, немного прогреть и отправить к ним тунец.

3. Лопаткой слегка измельчить его на меньшие кусочки.

4. Влить сливки, добавить сушеный чеснок, соль и перец по вкусу.

5. Дать соусу прогреться.

6. Добавить отваренные макаронные изделия, все хорошо перемешать.

7. Сверху щедро посыпать сыром, еще раз прогреть, чтобы сыр немного подтаял.

8. При подаче еще раз хорошо присыпать сыром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: