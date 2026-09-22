Вкусные медовые баклажаны, которые можно есть сразу: делимся рецептом вкусного салата-закуски
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Баклажаны – простые, универсальные овощи, которые могут быть основой для теплых салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусная икра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с медовым соусом, специями и соком лимона.
Ингредиенты:
- баклажаны 2-3 шт. (600 г)
- растительное масло 2-3 ст. л.
- мед 1,5 ст.л.
- соевый соус 2 ст.л.
- лимонный сок 1 ч.л.
- чеснок 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать крупными брусочками. Посолить и оставить на 15 минут, затем слить жидкость и промокнуть бумажным полотенцем.
2. Смешать мед, соевый соус, лимонный сок и выдавленный чеснок.
3. Просушенные баклажаны перемешать с маслом и обжарить на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Можно также запечь в мультипечи при 180-190 °C примерно 15-18 мин. Вылить медовый соус на горячие баклажаны и прогреть, аккуратно перемешивая 1-2 минуты, чтобы соус стал блестящим и немного загустел.
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