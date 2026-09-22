Вкусные медовые баклажаны, которые можно есть сразу: делимся рецептом вкусного салата-закуски

Баклажаны – простые, универсальные овощи, которые могут быть основой для теплых салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусная икра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с медовым соусом, специями и соком лимона.

Ингредиенты:

баклажаны 2-3 шт. (600 г)

растительное масло 2-3 ст. л.

мед 1,5 ст.л.

соевый соус 2 ст.л.

лимонный сок 1 ч.л.

чеснок 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать крупными брусочками. Посолить и оставить на 15 минут, затем слить жидкость и промокнуть бумажным полотенцем.

2. Смешать мед, соевый соус, лимонный сок и выдавленный чеснок.

3. Просушенные баклажаны перемешать с маслом и обжарить на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Можно также запечь в мультипечи при 180-190 °C примерно 15-18 мин. Вылить медовый соус на горячие баклажаны и прогреть, аккуратно перемешивая 1-2 минуты, чтобы соус стал блестящим и немного загустел.

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