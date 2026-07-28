Вкусные мясные бризоли: делимся рецептом бюджетного блюда для обеда и ужина
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Бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Готовить их можно с разным фаршем, а также сыром. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, зелень, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей, с мясным фаршем и луком.
Ингредиенты:
- куриный фарш 400 г
- яйцо 1 шт.
- лук 1 шт.
- соль, перец, специи
- вафли
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш, яйцо, лук и специи.
2. На вафлю выложить тонкий слой фарша, накройте второй вафлей, слегка прижмите, обмокните в взбитое яйцо и обжарьте.
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