Бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Готовить их можно с разным фаршем, а также сыром. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, зелень, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей, с мясным фаршем и луком.

Ингредиенты:

куриный фарш 400 г

яйцо 1 шт.

лук 1 шт.

соль, перец, специи

вафли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш, яйцо, лук и специи.

2. На вафлю выложить тонкий слой фарша, накройте второй вафлей, слегка прижмите, обмокните в взбитое яйцо и обжарьте.

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