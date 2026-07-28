Вкусные мясные бризоли: делимся рецептом бюджетного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
213
Рецепт блюда
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Бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Готовить их можно с разным фаршем, а также сыром. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, зелень, лук. 

Вкусные мясные бризоли: делимся рецептом бюджетного блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей, с мясным фаршем и луком. 

Ингредиенты: 

  • куриный фарш 400 г
  • яйцо 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • соль, перец, специи
  • вафли
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш, яйцо, лук и специи. 

Вкусные мясные бризоли: делимся рецептом бюджетного блюда для обеда и ужина

2. На вафлю выложить тонкий слой фарша, накройте второй вафлей, слегка прижмите, обмокните в взбитое яйцо и обжарьте. 

Вкусные мясные бризоли: делимся рецептом бюджетного блюда для обеда и ужина

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