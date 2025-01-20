Вкусные сэндвичи-письма ко Дню святого Валентина: что приготовить любимым на завтрак
Вскоре миллионы влюбленных пар со всего мира будут праздновать День святого Валентина. На этот праздник принято дарить приятные подарки и радовать половинки разнообразными романтическими вкусностями.
Идеей такой вкусности в Instagram поделилась фудблогер с ником thelunchbox mama. Она рассказала, как приготовить сэндвичи-письма, которые удивят своим внешним видом и вкусом.
Ингредиенты
- Хлеб тостовый
- Варенье по вкусу
- Малина свежая
Способ приготовления
1. С тостового хлеба срезаем корочки.
2. Отрезаем 1/3 от куска хлеба.
3. Из большей части куска вырезаем треугольник.
4. Берем целый кусок хлеба без корочки и смазываем его половину вареньем.
5. Сверху на варенье выкладываем меньший ломтик хлеба, из которого был вырезан треугольник.
6. Верхушку хлеба также обрезаем треугольником.
7. С помощью деревянной шпажки прижимаем края хлеба друг к другу, чтобы не распадались.
8. Закрываем большей частью меньшую, формируя конверт.
9. Из малины вырезаем сердечко и выкладываем на место соединения двух частей хлеба, то есть на центр конверта.
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