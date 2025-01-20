Вскоре миллионы влюбленных пар со всего мира будут праздновать День святого Валентина. На этот праздник принято дарить приятные подарки и радовать половинки разнообразными романтическими вкусностями.

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Идеей такой вкусности в Instagram поделилась фудблогер с ником thelunchbox mama. Она рассказала, как приготовить сэндвичи-письма, которые удивят своим внешним видом и вкусом.

Ингредиенты

Хлеб тостовый

Варенье по вкусу

Малина свежая

Способ приготовления

1. С тостового хлеба срезаем корочки.

2. Отрезаем 1/3 от куска хлеба.

3. Из большей части куска вырезаем треугольник.

4. Берем целый кусок хлеба без корочки и смазываем его половину вареньем.

5. Сверху на варенье выкладываем меньший ломтик хлеба, из которого был вырезан треугольник.

6. Верхушку хлеба также обрезаем треугольником.

7. С помощью деревянной шпажки прижимаем края хлеба друг к другу, чтобы не распадались.

8. Закрываем большей частью меньшую, формируя конверт.

9. Из малины вырезаем сердечко и выкладываем на место соединения двух частей хлеба, то есть на центр конверта.

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