Тарталетки – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить с разными начинками. А для яркого вкуса добавьте например цитрусовые, гранат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с куриным мясом и гранатом.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт

шампиньоны 300 г

чеснок 2-3 зубчика

грецкие орехи 50 г

крем сыр 150 г

соль, перец по вкусу

тарталетки

гранат

укроп

Способ приготовления:

1. Отваренное куриное филе режем мелким кубиком. Мелко нарезанные шампиньоны жарим с чесноком до испарения жидкости. Солим перчим и перчим. К курице добавляем шампиньоны, измельченные грецкие орехи, крем сыр и перемешиваем.

2. Выкладываем на тарталетки, сверху украшаем гранатом и укропом.

