Вкусные тарталетки для новогоднего стола: самый простой рецепт

Тарталетки – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить с разными начинками. А для яркого вкуса добавьте например цитрусовые, гранат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с куриным мясом и гранатом.

Ингредиенты:

  • куриное филе 1 шт
  • шампиньоны 300 г
  • чеснок 2-3 зубчика
  • грецкие орехи 50 г
  • крем сыр 150 г
  • соль, перец по вкусу
  • тарталетки
  • гранат
  • укроп

Способ приготовления: 

1. Отваренное куриное филе режем мелким кубиком. Мелко нарезанные шампиньоны жарим с чесноком до испарения жидкости. Солим перчим и перчим. К курице добавляем шампиньоны, измельченные грецкие орехи, крем сыр и перемешиваем.

2. Выкладываем на тарталетки, сверху украшаем гранатом и укропом.

