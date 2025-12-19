Все рецепты
Вкусные тарталетки для новогоднего стола: самый простой рецепт
Тарталетки – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить с разными начинками. А для яркого вкуса добавьте например цитрусовые, гранат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с куриным мясом и гранатом.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт
- шампиньоны 300 г
- чеснок 2-3 зубчика
- грецкие орехи 50 г
- крем сыр 150 г
- соль, перец по вкусу
- тарталетки
- гранат
- укроп
Способ приготовления:
1. Отваренное куриное филе режем мелким кубиком. Мелко нарезанные шампиньоны жарим с чесноком до испарения жидкости. Солим перчим и перчим. К курице добавляем шампиньоны, измельченные грецкие орехи, крем сыр и перемешиваем.
2. Выкладываем на тарталетки, сверху украшаем гранатом и укропом.
