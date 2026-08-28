Вкусные тосты для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
441
Как приготовить идеальный тост
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Тосты с разными начинками – лучшее сытное блюдо для быстрого завтрака. Для начинки идеально подойдет любой сыр, колбаса, филе, креветки.

Тосты для завтрака

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с сыром, куриным филе и яйцами.

Ингредиенты:

  • Куриное филе (отварное)
  • Сыр (сулугуни, моцарелла)
  • Помидор, руккола (салат, шпинат)
  • Яйцо
  • Кунжут

Способ приготовления: 

1. Порежьте все, выложите начинку на хлеб. 

Начинка для блюда

2. Обмокните хлеб в яичный кляр и обжарьте.

Яичный кляр

Порежьте и подавайте!

Готовые тосты

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