Вкусные тосты для завтрака: рецепт блюда за 5 минут
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Тосты с разными начинками – лучшее сытное блюдо для быстрого завтрака. Для начинки идеально подойдет любой сыр, колбаса, филе, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с сыром, куриным филе и яйцами.
Ингредиенты:
- Куриное филе (отварное)
- Сыр (сулугуни, моцарелла)
- Помидор, руккола (салат, шпинат)
- Яйцо
- Кунжут
Способ приготовления:
1. Порежьте все, выложите начинку на хлеб.
2. Обмокните хлеб в яичный кляр и обжарьте.
Порежьте и подавайте!
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