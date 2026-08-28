Вкусные тосты для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Тосты с разными начинками – лучшее сытное блюдо для быстрого завтрака. Для начинки идеально подойдет любой сыр, колбаса, филе, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с сыром, куриным филе и яйцами.

Ингредиенты:

Куриное филе (отварное)

Сыр (сулугуни, моцарелла)

Помидор, руккола (салат, шпинат)

Яйцо

Кунжут

Способ приготовления:

1. Порежьте все, выложите начинку на хлеб.

2. Обмокните хлеб в яичный кляр и обжарьте.

Порежьте и подавайте!

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