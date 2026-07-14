Вкусный десерт из савоярди в стакане с заварным кремом: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
249
Десерт из савоярди
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Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой будет печенье савоярди. А крем для таких десертов лучше всего сделать заварной крем. 

Вкусный десерт из савоярди в стакане с заварным кремом: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из печенья савоярди.

Ингредиенты:

  • савоярди

Для заварного крема:

  • Молоко 500 мл
  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 100 г
  • Кукурузный крахмал 2 ст. л.
  • Сливочное масло 100 г

Способ приготовления: 

1. Крем: взбейте яйца с сахаром, добавьте крахмал и молоко, перемешайте. Варите на огне, но не доводите до кипения. В готовый крем добавьте маслом, и оставьте остывать.

Вкусный десерт из савоярди в стакане с заварным кремом: делимся рецептом

2. Выложите в стакан печенье, залейте кремом и отправьте в холодильник.

Вкусный десерт из савоярди в стакане с заварным кремом: делимся рецептом

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