Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой будет печенье савоярди. А крем для таких десертов лучше всего сделать заварной крем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из печенья савоярди.

Ингредиенты:

савоярди

Для заварного крема:

Молоко 500 мл

Яйца 2 шт.

Сахар 100 г

Кукурузный крахмал 2 ст. л.

Сливочное масло 100 г

Способ приготовления:

1. Крем: взбейте яйца с сахаром, добавьте крахмал и молоко, перемешайте. Варите на огне, но не доводите до кипения. В готовый крем добавьте маслом, и оставьте остывать.

2. Выложите в стакан печенье, залейте кремом и отправьте в холодильник.

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