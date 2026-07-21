Помидоры – лучше овощи для приготовления вкусных, сочных салатов и закусок. Еще из них можно делать соусы, лечо, сок на зиму холодные супы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из помидоров, с пармезаном.

Ингредиенты:

помидоры

соевый соус

масло оливковое

специи

пармезан

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте.

2. Смешайте соевый соус с маслом, добавьте специи. Сыр натрите.

3. Выложите помидоры, сверху полейте соусом, посыпьте сыром.

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