Вкусный и легкий салат из помидоров с пармезаном: рецепт блюда за 5 минут
1 минута
1,9 т.
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Помидоры – лучше овощи для приготовления вкусных, сочных салатов и закусок. Еще из них можно делать соусы, лечо, сок на зиму холодные супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из помидоров, с пармезаном.
Ингредиенты:
- помидоры
- соевый соус
- масло оливковое
- специи
- пармезан
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте.
2. Смешайте соевый соус с маслом, добавьте специи. Сыр натрите.
3. Выложите помидоры, сверху полейте соусом, посыпьте сыром.
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