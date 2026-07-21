Вкусный и легкий салат из помидоров с пармезаном: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата
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Помидоры – лучше овощи для приготовления вкусных, сочных салатов и закусок. Еще из них можно делать соусы, лечо, сок на зиму холодные супы.

Вкусный и легкий салат из помидоров с пармезаном: рецепт блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из помидоров, с пармезаном.

Ингредиенты:

  • помидоры
  • соевый соус
  • масло оливковое 
  • специи
  • пармезан

Способ приготовления: 

1. Помидоры порежьте.

Вкусный и легкий салат из помидоров с пармезаном: рецепт блюда за 5 минут

2. Смешайте соевый соус с маслом, добавьте специи. Сыр натрите.

Вкусный и легкий салат из помидоров с пармезаном: рецепт блюда за 5 минут

3. Выложите помидоры, сверху полейте соусом, посыпьте сыром.

Вкусный и легкий салат из помидоров с пармезаном: рецепт блюда за 5 минут

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