Вкусный крабовый рулет для пасхального стола: рецепт самой вкусной закуски за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,9 т.
Рецепт закуски

Крабовые палочки – лучшая основа для вкусных закусок, а также салатов. Готовить еще из них можно легкие намазки, а также суши-торт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с крабовой начинкой, который готовится очень просто и быстро. 

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2 ст.л. сметаны
  • соль
  • 200 г крабовых палочек
  • 100 г крем-сыра
  • 1 огурец

Способ приготовления: 

1. Застилаем форму 30х40 см силиконизированным пергаментом. 

2. Соединяем яйца, сметану, соль – выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 С 15 минут.

3. Крабовые палочки разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром.  Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час.

Приятного аппетита!

