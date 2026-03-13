Крабовые палочки – лучшая основа для вкусных закусок, а также салатов. Готовить еще из них можно легкие намазки, а также суши-торт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с крабовой начинкой, который готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты:

5 яиц

2 ст.л. сметаны

соль

200 г крабовых палочек

100 г крем-сыра

1 огурец

Способ приготовления:

1. Застилаем форму 30х40 см силиконизированным пергаментом.

2. Соединяем яйца, сметану, соль – выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 С 15 минут.

3. Крабовые палочки разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час.

Приятного аппетита!

