Вкусный крабовый рулет для пасхального стола: рецепт самой вкусной закуски за считанные минуты
Крабовые палочки – лучшая основа для вкусных закусок, а также салатов. Готовить еще из них можно легкие намазки, а также суши-торт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с крабовой начинкой, который готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 ст.л. сметаны
- соль
- 200 г крабовых палочек
- 100 г крем-сыра
- 1 огурец
Способ приготовления:
1. Застилаем форму 30х40 см силиконизированным пергаментом.
2. Соединяем яйца, сметану, соль – выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 С 15 минут.
3. Крабовые палочки разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час.
Приятного аппетита!
