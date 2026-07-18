Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также намазок и салатов. Очень важно при выборе крабовых палочек – обращать внимание на цвет и структуру продукта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из крабовых палочек и сыра сулугуни.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 250 г

Сыр сулугуни 300 г

Икорка 1 б.

Крем-сыр 150 г

Огурец 1 шт.

Соус терияки

Кунжут

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и сыр, выложите на противень, разровняйте и запекайте.

2. После смажьте корж крем-сыром и икоркой, сверху выложите огурцы, сверните.

Перед подачей полейте рулет соусом и присыпьте кунжутом.

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