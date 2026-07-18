Вкусный крабовый рулет с оригинальной начинкой: делимся легким рецептом бюджетной закуски
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Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также намазок и салатов. Очень важно при выборе крабовых палочек – обращать внимание на цвет и структуру продукта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из крабовых палочек и сыра сулугуни.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 250 г
- Сыр сулугуни 300 г
- Икорка 1 б.
- Крем-сыр 150 г
- Огурец 1 шт.
- Соус терияки
- Кунжут
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки и сыр, выложите на противень, разровняйте и запекайте.
2. После смажьте корж крем-сыром и икоркой, сверху выложите огурцы, сверните.
Перед подачей полейте рулет соусом и присыпьте кунжутом.
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