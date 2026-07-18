Вкусный крабовый рулет с оригинальной начинкой: делимся легким рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
54
Вкусный крабовый рулет с оригинальной начинкой: делимся легким рецептом бюджетной закуски
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Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также намазок и салатов. Очень важно при выборе крабовых палочек – обращать внимание на цвет и структуру продукта.

Вкусный крабовый рулет с оригинальной начинкой: делимся легким рецептом бюджетной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из крабовых палочек и сыра сулугуни.

Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки 250 г
  • Сыр сулугуни 300 г
  • Икорка 1 б.
  • Крем-сыр 150 г
  • Огурец 1 шт.
  • Соус терияки
  • Кунжут

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и сыр, выложите на противень, разровняйте и запекайте.

Вкусный крабовый рулет с оригинальной начинкой: делимся легким рецептом бюджетной закуски

2. После смажьте корж крем-сыром и икоркой, сверху выложите огурцы, сверните.

Вкусный крабовый рулет с оригинальной начинкой: делимся легким рецептом бюджетной закуски

Перед подачей полейте рулет соусом и присыпьте кунжутом.

Вкусный крабовый рулет с оригинальной начинкой: делимся легким рецептом бюджетной закуски

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