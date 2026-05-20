Вкусный крабовый салат с грибами: рецепт сытного блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Еще из них можно делать очень вкусные намазки, добавив сыр и яйца. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата с маринованными грибами. 

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньоны
  • 250 г крабовые палочки
  • 4 яйца
  • 1 лук
  • 1 банка кукурузы
  • майонез
  • специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко крабовые палочки и грибы, яйца и лук кубиком.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

