Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Еще из них можно делать очень вкусные намазки, добавив сыр и яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата с маринованными грибами.

Ингредиенты:

400 г шампиньоны

250 г крабовые палочки

4 яйца

1 лук

1 банка кукурузы

майонез

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко крабовые палочки и грибы, яйца и лук кубиком.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: