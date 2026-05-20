Все рецепты
Вкусный крабовый салат с грибами: рецепт сытного блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Еще из них можно делать очень вкусные намазки, добавив сыр и яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата с маринованными грибами.
Ингредиенты:
- 400 г шампиньоны
- 250 г крабовые палочки
- 4 яйца
- 1 лук
- 1 банка кукурузы
- майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко крабовые палочки и грибы, яйца и лук кубиком.
2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: