Вкусный летний десерт "Битое стекло": выпекать и готовить тесто не нужно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
591
Вкусный летний десерт 'Битое стекло': выпекать и готовить тесто не нужно
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Самый вкусный, легкий, летний десерт – "Битое стекло". Готовится он из желе, печенья, сметаны. Вместо сахара добавьте в основу сгущенное молоко.

Вкусный летний десерт "Битое стекло": выпекать и готовить тесто не нужно

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло", из желе и сметаны.

Ингредиенты: 

  • желе разных цветов 5 шт.
  • желатин 25 г
  • вода  150 мл
  • сметана 360 г
  • сгущенное молоко 300 мл
  • шоколадный крекер 1 п. (170 г).

Способ приготовления:

1. Сначала приготовить и поставить застывать в соответствии с инструкцией по приготовлению желе, только горячей воды добавляем не 400 мл, как указано на упаковке, а 300 мл. Когда застынет, нарезать на крупные кубики.

Вкусный летний десерт "Битое стекло": выпекать и готовить тесто не нужно

2. Желатин залить водой и оставить набухать на 15 минут, а затем желатин, постоянно помешивая, растопить на небольшом огне (не кипятить).

Вкусный летний десерт "Битое стекло": выпекать и готовить тесто не нужно

3. В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать. Добавить слегка разломанный крекер и нарезанное желе.

Вкусный летний десерт "Битое стекло": выпекать и готовить тесто не нужно

4. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Вкусный летний десерт "Битое стекло": выпекать и готовить тесто не нужно

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