Самый вкусный, легкий, летний десерт – "Битое стекло". Готовится он из желе, печенья, сметаны. Вместо сахара добавьте в основу сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло", из желе и сметаны.

Ингредиенты:

желе разных цветов 5 шт.

желатин 25 г

вода 150 мл

сметана 360 г

сгущенное молоко 300 мл

шоколадный крекер 1 п. (170 г).

Способ приготовления:

1. Сначала приготовить и поставить застывать в соответствии с инструкцией по приготовлению желе, только горячей воды добавляем не 400 мл, как указано на упаковке, а 300 мл. Когда застынет, нарезать на крупные кубики.

2. Желатин залить водой и оставить набухать на 15 минут, а затем желатин, постоянно помешивая, растопить на небольшом огне (не кипятить).

3. В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать. Добавить слегка разломанный крекер и нарезанное желе.

4. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

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