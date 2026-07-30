Вкусный рулет из лаваша с крабовой начинкой: делимся легким рецептом быстрой закуски
1 минута
1,1 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, в виде рулетов с разными начинками. Еще из него можно приготовить вкусные запеканки, пироги и даже торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из лаваша, с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш 1 шт.
- Греческий йогурт 3 ст. л.
- Чеснок 2 зубчика.
- Крабовые палочки 200 г.
- Вареные яйца 4 шт.
- Плавленый сыр 2 шт.
- Зелень
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш йогуртом с чесноком.
2. Присыпьте крабовыми палочками, сыром, вареными яйцами, зеленью.
3. Сверните в рулет и отправьте в холодильник.
Порежьте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: