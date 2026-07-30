Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, в виде рулетов с разными начинками. Еще из него можно приготовить вкусные запеканки, пироги и даже торты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из лаваша, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш 1 шт.

Греческий йогурт 3 ст. л.

Чеснок 2 зубчика.

Крабовые палочки 200 г.

Вареные яйца 4 шт.

Плавленый сыр 2 шт.

Зелень

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш йогуртом с чесноком.

2. Присыпьте крабовыми палочками, сыром, вареными яйцами, зеленью.

3. Сверните в рулет и отправьте в холодильник.

Порежьте и подавайте.

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