Вкусный рулет из лаваша с крабовой начинкой: делимся легким рецептом быстрой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Что завернуть в лаваш
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, в виде рулетов с разными начинками. Еще из него можно приготовить вкусные запеканки, пироги и даже торты.

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из лаваша, с крабовой начинкой.

Ингредиенты: 

  • Лаваш 1 шт.
  • Греческий йогурт 3 ст. л.
  • Чеснок 2 зубчика.
  • Крабовые палочки 200 г.
  • Вареные яйца 4 шт.
  • Плавленый сыр 2 шт.
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш йогуртом с чесноком.

Основа для блюда

2. Присыпьте крабовыми палочками, сыром, вареными яйцами, зеленью.

Начинка для рулета

3. Сверните в рулет и отправьте в холодильник.

Приготовление рулета

Порежьте и подавайте.

Готовый рулет

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