Вкусный салат из пекинской капусты для праздничного стола и на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
420
Крабовые палочки и пекинская капуста – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного и легкого салата. А для яркого вкуса можно добавить свежие огурцы, кукурузу, яблоки, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и пекинской капусты.

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза – 1 б.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки.

2. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи.

3. Заправить майонезом, перемешать.

