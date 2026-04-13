Все рецепты
Вкусный салат из пекинской капусты для праздничного стола и на каждый день: делимся рецептом
Крабовые палочки и пекинская капуста – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного и легкого салата. А для яркого вкуса можно добавить свежие огурцы, кукурузу, яблоки, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- крабовые палочки – 200 г
- кукуруза – 1 б.
- специи: соль, перец – по вкусу
- майонез – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки.
2. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи.
3. Заправить майонезом, перемешать.
