Вкусный салат из пекинской капусты га каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
297
Вкусный салат из пекинской капусты га каждый день: делимся рецептом
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Пекинская и молодая белокачанная капуста – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, яйцами, филе, сырами.

Вкусный салат из пекинской капусты га каждый день: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с оригинальным соусом.

Ингредиенты:

  • половина небольшой пекинской капусты
  • половина длинного огурца
  • половина банки кукурузы
  • 1 запеченное куриное филе
  • зелень (по желанию)

Соус:

  • 3 ст. л. йогурта или сметаны
  • 2 ч. л. горчицы в зернах
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, зелень, филе.

Вкусный салат из пекинской капусты га каждый день: делимся рецептом

2. Заправьте соусом и подавайте.

Вкусный салат из пекинской капусты га каждый день: делимся рецептом

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