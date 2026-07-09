Вкусный салат из пекинской капусты га каждый день: делимся рецептом
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Пекинская и молодая белокачанная капуста – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, яйцами, филе, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с оригинальным соусом.
Ингредиенты:
- половина небольшой пекинской капусты
- половина длинного огурца
- половина банки кукурузы
- 1 запеченное куриное филе
- зелень (по желанию)
Соус:
- 3 ст. л. йогурта или сметаны
- 2 ч. л. горчицы в зернах
- 1 ч. л. лимонного сока
- 2 столовые ложки растительного масла
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы, зелень, филе.
2. Заправьте соусом и подавайте.
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