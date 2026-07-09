Пекинская и молодая белокачанная капуста – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, яйцами, филе, сырами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с оригинальным соусом.

Ингредиенты:

половина небольшой пекинской капусты

половина длинного огурца

половина банки кукурузы

1 запеченное куриное филе

зелень (по желанию)

Соус:

3 ст. л. йогурта или сметаны

2 ч. л. горчицы в зернах

1 ч. л. лимонного сока

2 столовые ложки растительного масла

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, зелень, филе.

2. Заправьте соусом и подавайте.

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