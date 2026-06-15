Вкусный шоколадный десерт без выпечки: понадобится печенье и бананы

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Вкусный шоколадный десерт без выпечки: понадобится печенье и бананы
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Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой будет печенье, желе, фрукты. 

Вкусный шоколадный десерт без выпечки: понадобится печенье и бананы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шоколадной колбаски, из печень, с шоколадом.

Ингредиенты:

  • печенье сухое
  • 1 банан
  • 2 ст.л. какао
  • 20 мл молока

Способ приготовления:

1. Берем печенье без ничего лишнего и разминаем в крошку, добавляем банановое пюре, какао и молоко.

Вкусный шоколадный десерт без выпечки: понадобится печенье и бананы

2. Руками перемешиваем до однородной массы. Выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем в рулет и отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.

Вкусный шоколадный десерт без выпечки: понадобится печенье и бананы

Затем нарезаем на кусочки и подаем!

Вкусный шоколадный десерт без выпечки: понадобится печенье и бананы

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