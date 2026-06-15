Вкусный шоколадный десерт без выпечки: понадобится печенье и бананы
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Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой будет печенье, желе, фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шоколадной колбаски, из печень, с шоколадом.
Ингредиенты:
- печенье сухое
- 1 банан
- 2 ст.л. какао
- 20 мл молока
Способ приготовления:
1. Берем печенье без ничего лишнего и разминаем в крошку, добавляем банановое пюре, какао и молоко.
2. Руками перемешиваем до однородной массы. Выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем в рулет и отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.
Затем нарезаем на кусочки и подаем!
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