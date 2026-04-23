Соус и заправка для салата – неотьмливая часть блюда. Готовить их можно из горчицы, меда, сока цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень простого в приготовлении соуса для салатов.

Ингредиенты:

горчица в зернах 1 ст.л.

американская горчица 1 ст.л.

лимонный сок 1 ч.л.

оливковое масло 2 ст.л.

мед 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все перемешать.

2. Полейте салат и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: