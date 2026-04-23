Вкусный соус для салатов, как в ресторанах: делимся рецептом
Соус и заправка для салата – неотьмливая часть блюда. Готовить их можно из горчицы, меда, сока цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень простого в приготовлении соуса для салатов.
Ингредиенты:
- горчица в зернах 1 ст.л.
- американская горчица 1 ст.л.
- лимонный сок 1 ч.л.
- оливковое масло 2 ст.л.
- мед 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все перемешать.
2. Полейте салат и подавайте.
