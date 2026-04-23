Вкусный соус для салатов, как в ресторанах: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
471
Соус для салатов

Соус и заправка для салата – неотьмливая часть блюда. Готовить их можно из горчицы, меда, сока цитрусовых.

Вкусный соус для салатов, как в ресторанах: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень простого в приготовлении соуса для салатов.

Ингредиенты:

  • горчица в зернах 1 ст.л.
  • американская горчица 1 ст.л.
  • лимонный сок 1 ч.л.
  • оливковое масло 2 ст.л.
  • мед 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все перемешать.

Вкусный соус для салатов, как в ресторанах: делимся рецептом

2. Полейте салат и подавайте.

Вкусный соус для салатов, как в ресторанах: делимся рецептом

Сейчас мы готовим

Все рецепты