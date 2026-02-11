Все рецепты
Вкусный вафельный торт по-новому: рецепт вкусного десерта без выпечки и заморочек
Самый простой, вкусный и легкий в приготовлении торт – вафельный. Для того, чтобы десерт был еще вкуснее, можно добавить орешки, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с нежным кремом из сгущенного молока.
Ингредиенты:
- вафельные лепешки 1 пачка
- сгущенка 2 банки
- масло сливочное 180 г
- грецкие орехи
- шоколад 150 г
Способ приготовления:
1. Взбейте масло со сгущенным молоком.
2. Растопите шоколад.
3. Намажьте вафельные коржи кремом, присыпьте орехами, сверху полейте шоколадом и снова присыпьте измельченными орехами.
