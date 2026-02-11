Вкусный вафельный торт по-новому: рецепт вкусного десерта без выпечки и заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
855
Самый простой, вкусный и легкий в приготовлении торт – вафельный. Для того, чтобы десерт был еще вкуснее, можно добавить орешки, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с нежным кремом из сгущенного молока.

Ингредиенты: 

  • вафельные лепешки 1 пачка
  • сгущенка 2 банки
  • масло сливочное 180 г
  • грецкие орехи
  • шоколад 150 г

Способ приготовления:

1. Взбейте масло со сгущенным молоком. 

2. Растопите шоколад.

3. Намажьте вафельные коржи кремом, присыпьте орехами, сверху полейте шоколадом и снова присыпьте измельченными орехами.

